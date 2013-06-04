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Meryem Uzerli'den Gezi Parkı için destek çağrısı

'Tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle Almanya'ya giden Meryem Uzerli de 'Gezi' ye destek çağrısında bulundu

04 Haziran 2013 12:47

Bir haftayı dolduran ölümlerin yaşandığı, yüzlerce kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı Gezi Parkı direnişi için bir çağrıda Muhteşem Yüzyıl çekimlerini yarıda bırakıp Berlin'e giden Meryem Uzerli'den geldi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinden ayrılıp Almanya'ya giden Hürrem Sultan Meryem Uzerli Instagram'dan 'İstanbul'a yardım' çağrısında bulundu.

Uzerli üzerinde ingilizce 'İstanbul'un polis terörüne ve kimyasal savaşa karşı desteğe ihtiyacı var. Lütfen yardım edin' yazan bir resim paylaştı. Uzerli, 'tükenmişlik sendromu' gerekçesiyle Almanya'ya gitmiş, yapımcı firma ile kriz çıkmıştı.

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