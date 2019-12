Meryem Ana görülüyor söylentisi turizmi artırdı

T24 - Bosna Hersek'in Mostar kantonuna bağlı Mecugorye'deki bir dağda 1981 yılından bu yana her gün "Meryem Ana'nın görüldüğü" yönündeki söylenti, bölgede turizmde "patlama" yarattı.



Dünyanın değişik yerlerinden her gün otobüslerle binlerce turistin geldiği Mecugorye’deki söylentiyle ilgili Vatikan’ın görevlendirdiği heyet bölgede inceleme yapıyor. Mostar’a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Hırvatistan sınırındaki 3 bin 500 nüfuslu Mecugorye, ülke genelinde turizmde en çok pay alan yerlerin başında geliyor. Küçük bir kasaba olan Mecugorye’de 29 yıldır devam eden turizmdeki bu hareketlilik, bir söylenti üzerine başladı. Mecugorye’deki bir dağda köylülere göründüğü iddia edilen Meryem Ana’nın, Hırvatça "Buraya geldim, çünkü burada çok inançlı var. Sizinle birlikte tüm dünyanın inançlı olmasını sağlamayı diliyorum" dediği anlatılıyor. Meryem Ana’nın, bazen "gri bir elbise ve başörtüsüyle bazen de yıldızlarla çevrili altın biçiminde bir bulutun üstünde bölgede her gün görüldüğü" söylentisi, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Katolikler arasında büyük yankı buldu. Bu söylentilerin dilden dile yayılmasıyla, bölgeye turlar düzenlenmeye başlandı. Mecugorye’ye 1981 yılından beri düzenlenen ve bugüne kadar 30 milyonun üzerinde insanı çeken bu turlar son yıllarda daha ciddi bir boyuta ulaştı. Her gün otobüslerle binlerce turisti bu küçük kasabaya getiren tur şirketleri, bölge halkına da ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor. Turistlerin yoğun ilgisi, Mecugorye’nin çehresini de tamamen değiştirdi. Kasabanın hemen her tarafında açılan Hristiyanlık’la ilgili sembol ve materyallerin satışa sunulduğu hediyelik eşya dükkanları, oteller ve pansiyonlar bölgeye gelen turistler sayesinde para kazanıyor.





Turistlerin yolculuğu



Mecugorye’ye İtalya, Avusturya, Hırvatistan başta olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinden her gün binlerce turist geliyor. Kasabaya gelen turistler ilk olarak Mecugorye’de bulunan kiliseyi ziyaret ediyor. Buradan otobüslere binen turistler, daha sonra Meryam Ana’nın görüldüğüne inanılan Krizevaç Tepesi’nin başladığı noktaya geliyor. Turistler, buradan itibaren yolculuklarını yaya olarak sürdürüyor.



Kimileri "Hazreti İsa’nın çilesini daha iyi hissetmek için" çıplak ayakla, kimileri ise ellerine aldıkları asalarla tepeye yürüyüşe başlıyor. Turistlerin bu yürüyüşü yaklaşık 2 saat sürüyor. Meryem Ana’nın görüldüğüne inanılan noktaya varmak için turistler 16 ayrı noktada haçlarla ve çeşitli azizlerin figürleriyle temsil edilmiş semb



ollerin bulunduğu noktalarda mola verip, kendilerine rehberlik eden rahipler eşliğinde dua ediyor. Yaklaşık 2 saatin sonundaysa Meryem Ana;nın belirdiği iddia edilen Krizevaç Tepesi’ndeki hedef noktaya varılıyor. Buraya ulaşanlar da Meryem Ana’nın yaklaşık 2 metre uzunluğundaki heykelinin önünde dualar ediyor, adaklar adıyor ya da saatlerce burada oturup sessizliği dinliyor. Turistler, daha sonra kayalıklarla kaplı tepeyi inerek "kutsal yolculuklarını" tamamlıyor. Hırvatistan’dan anne ve babasıyla Mecugorye’ye gelen 22 yaşındaki Zagreb Üniversitesi öğrencisi Angelina Mesiç, Meryem Ana’nın bölgede görüldüğüne inandığını belirterek, "Ben inanıyorum ama bence Mecugorye’yle ilgili en önemli şey bu değil. Bence burayı özel kılan pek çok neden var. Yaşayan bir kiliseyi deneyimlemek, ayinler olmadan dini yaşamak, İsa’yı gerçekten izlemek isteyen insanları görmek..." dedi. Mecugorye’yi görmek için 900 kilometre yol kat ederek Avusturya’dan gelen 55 yaşındaki Maria Leland ise efsanenin doğru olup olmamasının değil, bu bölgenin insanlar üzerindeki etkisinin önemli olduğunu dile getirdi. Vatikan’ın, bölgenin "hac merkezi ilan edilip edilmeyeceği" yönünde inceleme yapması için heyet gönderdiği yönündeki soruyu ise Leland şöyle yanıtladı: "Vatikan’ın tek yapabileceği (Mecugorye’ye gitmekte bir sakınca yoktur) yargısına varmak. (Herkes Mecugorye’ye gitsin, bu hikayeye inansın) gibi bir şey ifade edilemez. Çünkü inanç tek bir bölgeyle sınırlandırılamaz. Vatikan sadece burada insanları kandırmaya yönelik yaratılan bir kurgu olmadığını anlatabilir. Ama tarih boyunca bir yeri resmi hac merkezi haline getirmek hep çok zaman almıştır."





Vatikan bölgeye heyet gönderdi



Meryem Ana’nın her gün Mecugorye’de göründüğü iddialarını araştırmak üzere Vatikan bir komisyon kurdu. Vatikan’ın oluşturduğu 20 üyeli kurulun görevlendirdiği heyet bir süredir Mecugroye’de inceleme yapıyor.



Mecugorye’deki kilisenin yetkilileri, konuyla ilgili heyetin incelemesini sürdürdüğünü ancak bu konuda detaylı bilgi veremeyeceklerini söyledi. Kurul, buradaki gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Vatikan’ın en yüksek öğreti kurumu olan İnanç Öğretisi Cemaati’ne kararını sunacak. Vatikan’ın görevlendirdiği komisyon, Mecugorye’de insanların dini duygularının istismar edilmediğini ve bunun bir ticari kazanç haline getirilmediğini saptarsa, bu bölge Katolikler için resmen "hac merkezi" ilan edilecek ve buraya gelenler hacı olmuş kabul edilecek. Mecugroye’de yaşanan olayları "safsata" olarak nitelendiren Mostar Piskoposu Ratko Periç ise "insanların dini inançlarının bu tür söylentilerle istismar edildiğini ve bu şekilde birilerinin para kazandığını" kaydetti. Piskopos Periç, Mecugorye’nin "hac merkezi" ilan edilmesine karşı olduğunu da açıkladı. Vatikan henüz kararını açıklamadı ancak son 29 yılda küçük bir kasaba olan Mecugorye’nin çehresi oldukça değişti. Otel sahipleri, hediyelik eşya satanlar ve tur şirketleri durumdan memnun. Onlar Mecugorye efsanesinin tescillenmesini temenni ediyor.