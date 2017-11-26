Merve öğretmene çarpan sürücü tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 24 Kasım günü geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Merve Mercan Çelik\'e otomobiliyle çarpan ve gözaltına alınan kadın sürücü Gonca Y., tutuklandı.

Olay, Samsun\'un Atakum ilçesinde 19 Kasım Pazar günü meydana geldi. Marketten çıkıp yolun karşısında ki evine gitmek isteyen evli 1 çocuk annesi 27 yaşındaki öğretmen Merve Mercan Çelik\'e Gonca Y. yönetimindeki otomobille çarptı. Ağır yaralanan Merve Mercan Çelik ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Merve Mercan Çelik, 24 Kasım günü hastanede hayatını kaybetti. 25 Kasım günü ise Edirne\'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi. Polis kazayı yapan sürücüyü gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gonca Y., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



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