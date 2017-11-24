Merve öğretmen, yaşama tutunamadı (2)

BEYAZ ÖNLÜĞÜ TABUTUNA SERİLDİ

Samsun\'da, geçen pazar günü otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Merve Mercan Çelik için 1.5 yıl görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Genç öğretmenin cenazesi, emniyet müdürlüğünün cenaze aracıyla görev yaptığı Çarşamba ilçesindeki 75\'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne getirildi. Mesai arkadaşlarının, öğrencilerinin ve aile yakınlarının katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Çelik\'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin üzerine okulda giydiği beyaz önlüğü konuldu. Cenazenin üzerine kırmızı karanfiller de bırakıldı.

Genç öğretmenin polis memuru eşi Erhan Çelik, cenazenin üzerinde bulunan eşinin önlüğüne sarılıp, ağlarken, annesi Leyla Mercan da kızının fotoğrafını öptü. Merve öğretmenin 8 aylık kızı ise cenazeye getirilmedi. Okul bahçesinde duaların okunması ve helallik alınmasının ardından Merve Mercan Çelik\'in cenazesi, Edirne\'de toprağa verilmek üzere karayoluyla Keşan ilçesine gönderildi.



FOTOĞRAFLI