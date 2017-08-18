Merve Kavakçı’ya tazminat tartışması

TBMM Başkanlığı, vatandaşlığı iade edilen ve Malezya’ya büyükelçi olarak atanan Merve Kavakçı’ya milletvekilliğinin düşürüldüğü yıllar için 71 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kavakçı’nın milletvekilliğinin ABD vatandaşı olması nedeniyle düşürüldüğünü belirterek, “Meclis Başkanlığı, görevini kötüye kullanmaktadır. Anayasal suç işlemektedir. TBMM kimsenin babasının çiftliği değildir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “Demokrasiden verilen ödünler bu ülkeye o kadar çok bedel ödetti ki Kavakçı’nın varsa bizden bir alacağı buyursun alsın” diye konuştu.