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Merve Kavakçı yeniden Türk vatandaşı oldu

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

03 Temmuz 2017 13:23

17 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi’nden milletvekili seçilerek başörtüsüyle TBMM’ye giren ve dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in “Bu hanıma haddini bildiriniz” sözleriyle tepki gösterdiği Merve Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin yürürlükten kaldırılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, “Merve Safa Kavakçı’nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13.05.1999 tarihli ve 99/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 15.05.2017 tarihli ve 69101 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 26.05.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır” denildi.

 

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