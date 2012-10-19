Merve Kavakçı Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

28 Şubat postmodern darbesi sürecinde başörtülü olduğu için milletvekilliği düşürülen ve Türk vatandaşlığından çıkarılan eski Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı, dün Ankara TMK.10 ile görevli savcı Mustafa Bilgili’ye ifade verdi. Merve Kavakçı, düşürülen vekilliği ve özlük haklarının iadesi için Anayasa Mahkemesi’ne gidecek



Arzu Yıldız imzasıyla Taraf'ta yayımlanan habere göre Kavakçı, 28 Şubat soruşturması savcısı Bilgili’ye iki saat süreyle tanık olarak verdiği ifadede, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Kavakçı yemin etmesin, sürece dâhil olur” sözlerini savcıya aktardı. Merve Kavakçı’nın, Demirel ile ilgili söylediklerini şikâyet dilekçesinde de ayrıntılı olarak belirttiği ve Demirel’in bu konuşmasına ilişkin delilleri de savcılığa ayrıca sunacağı öğrenildi.

BÇG'den şikâyetçiyim

Kavakçı savcıya, o günlerde yaşananları şöyle anlattı: “2 Mayıs 1999 günü yemin töreninde yemin etmek için sıramı bekliyordum. Seyirciler arasında resmi giyimli üst rütbeli asker kişiler de hazır bekliyordu. O zamanın Fazilet Partili yöneticilerine ‘Merve Kavakçı başörtülü olarak yemin ettiği takdirde askerî müdahale edileceği’ konusunda sözler söyleniyordu. Meclis Başkanı benim yemin etmemin önünde engel olmadığını izah etmeye çalışıyordu. Buna Bülent Ecevit, Hüsamettin Özkan, Kamer Genç karşı çıkıyordu. DSP’li kadınlar da kürsünün önünde beni engelledi. Yemin edemedim. Ben devlete meydan okumadım. Demokratik hakkım olarak inancım gereği başımı örtüyorum. Yaşadıklarım Meclis’e karşı yapılmış adı konmamış bir darbedir. Meclis’i oluşturan milletvekilleri görevimi yapmayı engelleyerek, adı konmamış bir darbe yapmışlardır. Darbeci Batı Çalışma Grubu’ndan (BÇG) şikâyetçiyim.”

Anayasa Mahkemesi'ne gidecek

Edinilen bilgilere göre, Kavakçı, düşürülen vekilliği ve özlük hakları için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacak. Kavakçı’nın “özlük haklarının iadesi” ile ilgili müracaatta bulunması mahkemeye bu konuda ilk müracaat olacak.

Kavakçı ayrıca kendisi hakkında soruşturma yürüten eski Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, dönemin medyası ve bazı bürokratlar hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “yargısal faaliyetleri olumsuz etkileme” iddiasıyla suç duyurusunda bulunacak.