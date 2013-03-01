Merve Kavakçı: 28 Şubat'ın asıl failleri koruma altında

28 Şubat'ın sembol isimlerinden biri olan Merve Kavakçı, "28 Şubat'ın gerçek failleri koruma altında" dedi.

TRT Haber'de Hülya Hökenek'in sunduğu Artı 45 programına ABD'den telefon bağlantısı ile katılan Kavakçı, 28 Şubat'la tam olarak yüzleşilmediğini vurgulayarak Erdoğan'a "Sayın Başbakan bize bunun sebebini açıklasın.." diye seslendi.

Kavakçı, rejimin ana hedefinde Kürtler ve muhafazakarlar olmak üzere 2 ana kitlenin bulunduğunu söyledi. "İmralı ile görüşmeler başlatılarak Kürt sorununda önemli adımlar atıldı ancak başörtüsü ne gelince Başbakan hala 'toplumsal mutabakat' diyor" diyen Kavakçı şunları söyledi;

"Ortada cinayetler var. İnsanların hayatlarını öldürdüler. Başörtülü kadınların kanı onların ellerinde ama pişkin pişkin dolaşıyorlar. Sırtını hükümete yaslamış gibi duruyorlar.

Gelinen noktada iyi şeyler hissetmemiz gerekiyordu ama bu resimde eksik bir yer var. Rejimin hedefinde Kürtler ve muhafazakarlar vardı. Bugün İmralı ile görüşme aşamasına gelindi fakat 28 Şubat'la yüzleşme bir türlü tam anlamıyla olamıyor.

Geçen yıl yüzleşme için ilk adım atıldı ancak aradan geçen bir yılda istenen olmadı. Tutuklamalar bu yüzleşmenin bir adımıdır tabi ki. Fakat sadece askerler mi 22 tane bankayı boşalttı.

Sayın Başbakan bize bulmacadaki eksik parçayı anlatsın. Nedir 28 Şubat ile yüzleşmemize engel olan. Medya baronları ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Tamamiyle Başbakan'ın arkasındayız ve gerekli desteği veriyoruz. Ancak biz istiyoruz ki adalet sağlansın Başbakan ve ailesi o gün bizim yanımızda yer almıştı. Ancak bizim yanımızda yer almayanlar da bugün AK Parti'de üst düzey yönetici oldu."

Kavakçı, idamla yargılanan 28 Şubat mağdurlarından bahsederken "Devlet rejimi öldürmedi, AK Parti döneminde yavaş yavaş ölüyorlar, çünkü asıl failler koruma altında" ifadelerini kullandı.