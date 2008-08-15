Merve elendi

Tempo24-



Pekin Olimpiyatları'nda ülkemizi atletizmde 800 metre yarışında temsil eden Merve Aydın, 2.04.75'lik derecesiyle serisinde 4. olarak yarı finale yükselmeyi başaramadı.

Kendisine ait olan Türkiye rekorundan yaklaşık 4.5 saniye daha kötü bir dereceyle yarışı tamamlayarak hayal kırıklığı Merve, rekor derecesinden 2 saniye daha kötü bir zaman yapsa bile ilk üçe girerek yarı finalde koşma hakkını kazanacaktı.



Serisinde 4. olan Merve, toplamda 42 sporcu için 35. sırada yer alırken, bu dalda en iyi dereceyi 1.58.91 ile 36 yaşındaki Mozambikli dünya ve olimpiyat şampiyonu Maria Mutola yaptı.



Merve Aydın'ın da yer aldığı üçüncü seride yer alan altın madalyanın en güçlü adaylarından Kenyalı Pamela Jelimo 2.03.18'lik derecesiyle seriyi ilk sırada noktalayarak yarı finale yükseldi.



Kenia Sinclair 2.03.76 ile üçüncü seride ikinci olarak yarı finalde koşma hakkını elde ederken, Fransız atlet Elodie Guegan da 2.03.85 ile yarı final vizesi alan bir diğer isim oldu.



