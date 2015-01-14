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Merve Büyüksaraç, Erdoğan'a hakaretten ifade verdi

Bir şiiri İnstagram hesabından paylaşan Büyüksaraç hakkında soruşturma başlatıldı

14 Ocak 2015 19:06

Manken Merve Büyüksaraç, sosyal paylaşım sitesi İnstagram'dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla savcılığa ifade verdi. Büyüksaraç için savcının istediği adli kontrol uygulanması talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. 

İstiklal Marşı’ndan uyarlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretler içerdiği belirtilen bir şiiri İnstagram hesabından paylaşan Büyüksaraç hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında önce ifade veren Büyüksaraç daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Basın suçları savcısı Vedat Yiğit’e ifade veren Merve Büyüksaraç, “Ben İnstagram hesabımdan paylaşmış olduğum yazıları tam olarak hatırlayamamakla beraber Twitter ve diğer sosyal linkler ile Uykusuz isimli karikatür dergisinden alıntı yapmış olabilirim. Ustanın şiiri isimli şiirin uyarlamasını ben yapmadım. Bana komik geldiği için paylaştım. Ayrıca o tarihte Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret kastım yoktur.” dediği belirtildi.

Bir arkadaşının bu tür paylaşımlar yüzünden adli işlemle karşılaştığı için kendisini uyarması üzerine sildiğini kaydeden Büyüksaraç, ne zaman sildiğini de hatırlamadığını ifade etti.

Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Büyüksaraç, hakkında adli kontrol uygulanmasını talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Büyüksaraç, için mahkeme adli kontrol uygulanması talebini reddetti. 

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