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Spor

Merve Aydın sonuncu oldu ancak tribünler ayakta alkışladı

Bitiş çizgisine gözyaşları içinde varan Merve'ye doktorlar anında müdahale etti.

08 Ağustos 2012 17:10

2012 Londra Olimpiyatları'nda 800 metre elemelerinde yarışan Merve Aydın, son etaba kadar önde götürdüğü yarışta sakatlanınca yarışı sonuncu bitirdi. Ağlayarak ve sekerek yarışa devam eden Aydın'ın bu çabası tribünler tarafından ayakta alkışlandı.

Rakipleri soyunma odalarına vardığında bile hala acı içinde koşmaya çalışan Merve bitiş çizgisine gözyaşları içinde varırken doktorlar atlete anında müdahale etti.

Yarışı Mariya Savinova 2.01.56 derecesiyle birinci bitirirken, bacağındaki acı nedeniyle gözyaşlarıyla yarışı tamamlayan Merve Aydın 3.24.35 derecesiyle yarışı bitirdi.

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