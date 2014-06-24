Mert’in katilinin akrabaları: Bir çocuk verelim peşimizi bıraksınlar

Kars'ta 9 yaşındaki Mert Aydın'ı öldüren Aykut Balk'ın akrabaları ölüm korkusuyla kaçtıkları şehirlerde isyan etti. ‘Ne olur o aileye bizim günahımızın olmadığını anlatın’ diyen Aykut Balk’ın akrabalarından, 4 çocuğuyla perişan olduklarını söyleyen yenge Fatma Balk "Bir çocuğumu onlara vermeye razıyım. Yeter ki artık ailemizin peşini bıraksınlar" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Kars'ta geçen nisan ayında cinsel istismarda bulunduğu 9 yaşındaki Mert Aydın'ı öldüren 23 yaşındaki Aykut Balk, Mert'in ailesiyle birlikte kendi akrabalarının hayatını da kararttı. Bir aile evlat acısıyla yanarken diğerleri de sürgün hayatına başladı. Katilin bulunup tutuklanmasının ardından, yaklaşık 100 kişilik 7 aile, emniyetin "koruyamayız" uyarısı üzerine apar topar şehirden kaçmak zorunda kaldı.

‘Katilin ailesi olmak her gün ölmek gibi’

Üzerlerini bile değiştiremeden, gece yarısı yanlarına alabildikleri çantalarla evlerinden ayrılan aileler, kan davası korkusundan sürekli yer değiştiriyor. Bütün sülalenin perişan olduğunu, sürekli öldürülmekle tehdit edildikleri için çoluk çocuk sürgün hayatı yaşadıklarını söyleyen babaanne Makbule Balk, "Katilin ailesi olmak her gün ölmek gibi. Torunumu assınlar, belki o ailenin bize olan nefreti diner. Hatta acıları dinecekse gelip beni öldürsünler ama diğerlerinin bir suçu yok. Verseler Aykut'u kendi ellerimizle öldürürüz. Devletimiz bize sahip çıksın, o aile ile bizi barıştırsınlar. Dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu. Olayı duyunca oğlunun felç geçirdiğini, gelinin de hastanelik olduğunu söyleyen babaanne Balk, "Yalvarıyorum Mert'in ailesine. Bizim de Mert gibi bir sürü çocuğumuz var, onlara yazık. Gelip görsünler halimizi bir göz odada üst üste yatıyoruz. Orada kalan malımız mülkümüz yağmalandı, paramız, altınlarımız çalındı. Acıları bitirecekse altınlarımız feda olsun ama biz burada aç ve sefalet içinde kaldık" dedi.

Bir çocuğumu vereyim

4 çocuğuyla perişan olduklarını söyleyen yenge Fatma Balk ise "Bir çocuğumu onlara vermeye razıyım, yeter ki artık ailemizin peşini bıraksınlar. Yalvarırım birileri çıkıp, o aileye bizim günahımızın olmadığını anlatsın" diye konuştu.