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Mert'in katil zanlısı: Ben de askerde tecavüze uğradım

Türkiye'yi üzen 9 yaşındaki Mert Aydın'ın katil zanlısı Aykut B., tutuklandıktan sonra verdiği ifadesinde kendisinin de askerde tecavüze uğradığını öne sürdü

14 Nisan 2014 14:55

Kars'ta Mert Aydın'ı tecavüz ettikten sonra iple boğup başını taşla ezerek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Aykut B. ifadesinde cinayetin ardından Mert için yapılan yürüyüşe katılıp ailesine başsağlığı dilemeye gittiğini söyledi. Aykut B. askerde 3 kişinin tecavüzüne uğradığını da öne sürdü.

Türkiye'yi üzen 9 yaşındaki Mert Aydın'ın katil zanlısı Aykut B. geçen cuma yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre zanlı Aykut B. polisteki sorgusunda, "Mert'le babasının dükkanından çıktıktan sonra karşılaştık. Evine götürebileceğimi söyledim. Beraber yürüdük ve aracıma gittik. Yolda seyir halindeyken Mert bana araba kullanmayı çok sevdiğini hatta sürebildiğini söyleyerek, araba kullanmak istedi. Ben de 'tamam' diyerek direksiyona geçirdim. O sırada kendimi kaybettim. Arabayı Karadağ Çöplüğü'ne sürdüm. Tecavüz ettim. Mert bana çok direndiği için öldürüm" dedi.

Katil zanlısı B. ifadesinde dikkat çeken bir diğer ayrıntıysa kendisine ilişkin oldu. Zanlının sorguda, "Askerdeyken 3 askerin tecavüzüne uğradım. Ondan sonra psikolojim bozulmuştu. Olanları ne komutanlarıma ne de başka birine söyleyebildim. Daha önce böyle bir olaya kalkışmadım. Yaptığımdan pişmanım" dediği öğrenildi.
 

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