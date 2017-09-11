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Merter E-5 Karayolu'nda sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk

  Süleyman KAYA/İSTANBUL,(DHA) Merter, E-5 Karayolu üzerinde bir kişinin, bir kadın ve 3 çocuğu  sepetli motosikletle  taşıması diğer sürücüleri tedirgin etti

11 Eylül 2017 19:49

 

Süleyman KAYA/İSTANBUL,(DHA) Merter, E-5 Karayolu üzerinde bir kişinin, bir kadın ve 3 çocuğu  sepetli motosikletle  taşıması diğer sürücüleri tedirgin etti. Emniyet şeridinden giden motosikletli sürücü kural tanımadı. Yanlarından geçen araçtakilerin  ‘Neden aileni tehlikeye atıyorsun? sorusuna sessiz kalan motosikletli, fotoğrafının çekildiğini görünce de ‘Ne çekiyorsun. Haberlere mi vereceksiniz’ diyerek tepki gösterdi.  Motosikletli sürücü uyarılara aldırış etmeden tehlikeli yolculuğuna devam etti.

(FOTOĞRAF)

 

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