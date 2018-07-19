Mertcan Çam: Ben Beşiktaş ile bir şey imzalamadım ki feshedecekler

Son olarak Bandırmaspor'da forma giyen Mertcan Çam, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Mertcan ile imzaladığımız sözleşmeyi feshettik" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.

Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyen ve Trabzonspor'un oyuncusu olan Mertcan Çam, sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona erdi ve serbest kaldı.

Sezon içerisinde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan Mertcan Çam çok konuşulmuştu.

"Mertcan'ın sözleşmesini feshettik"

Trabzonspor'dan transferi büyük tartışma yaratan Mertcan Çam'la ilgili olarak da şok bir gelişmeden bahseden Fikret Orman, "Mertcan ile yaptığımız anlaşmayı fesh ettik. Anlaşma şartlarına uymadığı için böyle bir karar aldık" sözlerini sarf etti.

Çam, Orman'ın bu sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şu şekilde cevap verdi:

Ne olmuştu?

Mertcan Çam Beşiktaş’a transferi konuşulduğu dönemde “Bu konuda benim bilgim yok. Uyandım, ben de yeni duydum. Ben fazla sosyal medyayı takip etmem. Bu aşamada çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Menajerim Metin Korkmaz her şeyi biliyor. Onun bilgisi vardır büyük ihtimalle. Ne gelişiyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar hiçbir bilgim yok. Bu aşamada Bandırmaspor'un başarısı için çaba harcıyorum” açıklamasını yapmıştı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman daha önce Mertcam Çam transferi ile ilgili yaptığı açıklamada ‘Bizim 6 ay evvelden imzaları attırdığımız transferler oluyor, Vida’da olduğu gibi. Biz kendi stratejimize göre çalışıyoruz. Günü geldiği zaman bütün transferin içeriklerini, kimleri aldık, niçin aldık o zaman açıklarız.’ demişti.

Beşiktaş fesih bedeli ödemeyi kabul etmişti

23 yaşında olan Mertcan'ın Trabzonspor'la olan sözleşmesi normal şartlar altında bitmesine 15 ay varken Beşiktaş, Mertcan'ı bu sezon sonunda transfer edebilmek için Trabzonspor'a şimdiden bir fesih bedeli ödemeyi yazılı olarak taahhüt ettiği iddia edilmişti.

Vazgeçme hakkı yoktu

Beşiktaş’ın Mertcan Çam transferi ile ilgili sözleşmesi hakkında maddelerde gündeme gelmişti. İşte iddia edilen sözleşmedeki durumlar… Mertcan sakatlanırsa ya da formsuz bir görüntü ortaya koyarsa, Beşiktaş'ın vazgeçme hakkı yok. İmzalanan sözleşme çerçevesinde bu 885 bin dolar mutlaka ödenecek.