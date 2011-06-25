-MERT NOBRE MERSİN İDMANYURDU'NDA İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mert Nobre ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, Polat Renaissance Otel'de düzenlenen ve Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı, futbol şube sorumlusu Mehmet Işık ve basın sözcüsü Celal Ata'nın katıldığı törende, kendisini 2 yıllığına kırmızı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Milletvekili seçimlerinde Mersin'den seçilen Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, törende yaptığı konuşmada, sonuna kadar Mersin İdmanyurdu'nun arkasında olduğunu ifade etti. Bakan Çağlayan, Mersin'de 2013 yılında düzenlenecek Akdeniz Oyunları çerçevesinde Mersin İdmanyurdu'na yeni bir stat yapacaklarını vurgulayarak, ''Mersin İdmanyurdu bu stadyumda çok önemli karşılaşmalar yapacak. 30 bin kişilik bu stadyumda önemli başarılara imza atacak'' dedi. Mersin İdmanyurdu'nun şu anda kiralık bir tesiste faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Mersin İdmanyurdu maalesef şu an kiralık tesiste. Kiralık tesiste olduğu için zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyor. Tabii Süper Lig'e çıkmış temsilcimizi böyle kiralık bir tesiste barındırmak doğru olmaz. 70 dönümden fazla bir alan planladık. Güzel antrenman sahaları ve son derece güzel bir spor tesisinin inşaatına başlıyoruz. Bunu da 2012 yılına kadar bitirerek, Mersin İdmanyurdu'muza hediye edeceğiz. Takımımıza sonuna kadar inanıyoruz, güveniyoruz.'' Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı, Nobre ile haftalar önce prensipte anlaştıklarını, ancak kulübü Beşiktaş ile olan sorunları nedeniyle tecrübeli futbolcuyu o zaman renklerine katamadıklarını belirterek, ''Biraz uzun sürdü, ama bugün gerçekleşti. Takımımızda oynamak istediği için kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun'' ifadesini kullandı. -''MERSİN'E İSTEKLİ VE AZİMLİ OLARAK GİDİYORUM''- Tecrübeli futbolcu Mert Nobre, Mersin İdmanyurdu ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Sayın Bakan ve başkanın çok emeği oldu transferde, onlara teşekkür ediyorum. Mersin'e istekli ve azimli olarak, takım arkadaşlarımla başarılı olmak için gidiyorum. Yaklaşık 20 gün önce Sayın Başkan, hocamızla beraber geldiler ve projelerini anlattılar. O görüşme beni çok etkiledi. Sayın Bakanın, Yıldırım Demirören başkan ile olan diyaloğu sayesinde oradaki fesih işlemini yaptık. Ben de takım arkadaşlarımla beraber çok daha başarılı olacağıma inanıyorum'' -''DEMİRÖREN BAŞKANA DA TEŞEKKÜR EDİYORUM''- Nobre, Beşiktaş'ta kimseyle bir sorunun olmadığını da işaret ederek, ''Demirören başkana da teşekkür ediyorum sadece ofisinin değil, evinini kapılarını da bana her zaman açtı. Ama profesyonel olarak mutlu olmazsanız yaptığınız işte o zaman sıkıntı başlar. Ufak tefek sıkıntılar olmuş olabilir, ama hepsi geride kaldı. Kimseye bir kırgınlığım yok. Sayın Demirören ile 2-3 defa daha ayrılmam konusunda konuşmuştuk. Ama şu ana kadar buna izin vermemişlerdi. Sayın Bakana bir kez daha teşekkür ediyorum, bu sefer oldu. Çok mutluyum çünkü yeni bir hedef, yeni bir yol var önümde'' diye konuştu.