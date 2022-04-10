Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbide gülen taraf 2-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu. Maçın ardından konuşan Mert Hakan Yandaş, "Türkiye'de neler olup bittiğini herkes görüyor. Taraftar çok sabırlı, dayanabildikleri sürece dayanıyorlar. Biz birlik olduğumuz sürece her şeyi başarırız" dedi.

Karşılaşmanın ardından Mert Hakan Yandaş, beIN SPORTS'a konuştu.

Tüm camia olarak birlik olduklarını belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Özel hazırlandım diyemem derbiye. Her şey benim için geride kaldı. Fenerbahçe'mize hizmet için elimden gelen her şeyi yapıyorum. 2 sezondur taraftarımızı çok üzdük. Kazanıp bu konuşmayı yapmak istiyordum.

Türkiye'de neler olup bittiğini herkes görüyor. Taraftar çok sabırlı, dayanabildikleri sürece dayanıyorlar. Biz birlik olduğumuz sürece her şeyi başarırız. Peşini bırakmıyorlar Fenerbahçe'nin. Herkes bir yumruk olsun 3 Temmuz gibi, kurşunlanma gibi. İlk kaybettiğimiz maçta birbirimize girmeyelim. Birlik beraberlik kazanamayacağımız şey yok. Ben bugün Fenerbahçe'ye geldiğimi hissettim." ifadelerini kullandı.