Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası

Galatasaray'a imza aşamasına gelen Mert Hakan için devreye giren sarı-lacivertliler, başarılı futbolcuya imzayı Kayseri'de attırdı.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre yeni sezonda sportif direktör koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, yönetici Kemal Danabaş ve Mert Hakan yaklaşık 1 ay önce Kayseri'de bir araya geldi. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a da yakınlığı bulunan Fenerbahçeli bir iş adamının da yer aldığı buluşmada bütün detaylar konuşuldu ve Mert Hakan, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Kayseri'de yapılan Bu gizli görüşmede transfer sonlandırıldı.