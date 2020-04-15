Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'daki forma numarası belli oldu

Galatasaray'ın yeni sezon için anlaşmaya vardığı Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu.

Skorer'in haberine göre; Galatasaray’da sezon sonu bitimiyle beraber futbolu bırakacak olan Selçuk İnan’la özdeşleşen 8 numaralı formayı yeni sezonda Sivassporlu Mert Hakan Yandaş giyecek.

9 senedir başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Selçuk’un forması böylece potansiyeli olan bir yerli isme emanet edilecek. Selçuk İnan, Galatasaray’a geldiğinde 26 yaşında iken, Mert Hakan ise 25 yaşında sarı-kırmızılı formayı giyeceği hatırlatıldı.

Galatasaray’ın Selçuk İnan’la beraber klasikleşen 8 numarayı taşımaya hazırlanan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor’da da 8 numaralı formayı giyiyor.

Teknik adamlık için hazırlanan kaptan Selçuk, Mert Hakan Yandaş’la yakından ilgilenecek ve kendisi gibi kulübün tarihinde iz bırakması için tecrübeleri paylaşacak.