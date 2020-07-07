Mert Hakan Yandaş'ın forma numarası belli oldu!

Fenerbahçe'nin gelecek sezonki sportif direktörü Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'a verilecek forma numarasını belirledi. Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Belözoğlu, Mert Hakan’a kendi giydiği 5 numaralı formayı verecek.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu başta teknik direktör konusu olmak üzere birçok transferde mutlu sona ulaştı.



Fenerbahçe’yi yeni sezonda Erol Bulut çalıştıracak. Önümüzdeki sezonun sonunda kongre olacağı için Başkan Ali Koç, Bulut’a 1+3 yıllık imza attırdı.

Emre Belözoğlu her gün arıyor

Fenerbahçe’de yeni sezonun en flaş transferi ise Mert Hakan Yandaş olacak. Emre Belözoğlu, Sivasspor ile sözleşmesi biten ve yeni sezonda çubuklu formayı giyecek olan başarılı orta sahayla her gün telefonda konuşuyor.

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Belözoğlu, Mert Hakan’a kendi giydiği 5 numaralı formayı verecek.