Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray’ı peşine takan Mert Hakan Yandaş sarı-lacivertlileri seçti. Sarı Kanarya genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Günlerce konuşulan transferin perde arkasındaki hikaye de çok merak ediliyordu.
Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre lig devam ederken sarı-lacivertli yöneticilere Galatasaray'ın Yardımcı Antrenör Ümit Davala'nın, Mert Hakan transferi için Sivas'ta olduğu bilgisi geldi. Yönetici Mustafa Kemal Danabaş, gece 03.00 sularında yıldız futbolcuya ulaşarak hemen Kayseri'ye geçmesini rica etti.
Sivas'taki bir Koç Holding çalışanının organizasyonuyla Mert Hakan aynı gece Kayseri'ye götürüldü ve bir otele yerleştirildi. Yönetici Danabaş ve Emre Belözoğlu, sabah ilk uçakla Kayseri'ye gidip Mert Hakan'a otelde formayı giydirip, sözleşmeyi imzalattı.