Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray’ı peşine takan Mert Hakan Yandaş sarı-lacivertlileri seçti. Sarı Kanarya genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Günlerce konuşulan transferin perde arkasındaki hikaye de çok merak ediliyordu.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre lig devam ederken sarı-lacivertli yöneticilere Galatasaray'ın Yardımcı Antrenör Ümit Davala'nın, Mert Hakan transferi için Sivas'ta olduğu bilgisi geldi. Yönetici Mustafa Kemal Danabaş, gece 03.00 sularında yıldız futbolcuya ulaşarak hemen Kayseri'ye geçmesini rica etti.