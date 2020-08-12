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Spor

Mert Hakan Yandaş'ın avukatından Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar için suç duyurusu

12 Ağustos 2020 13:19

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Sivasspor'la sezon sonunda sözleşmesi biten ve Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrata imza atan Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı bir yöneticiyle WhatsApp konuşmaları olduğu sosyal medyada iddia edilmişti.

25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği maç sonrası attığı mesajlar bir anda gündem konusu olmuştu.

Yazışmada, Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar olduğu iddia edilen kişiye 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti sonrasında 'büyü bozuldu' şeklinde mesaj atıyor.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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