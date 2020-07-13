Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe maçından sonra isyan etti!

Sivasspor'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe maçı sonrasında kendisini formu sebebiyle eleştirenlere cevap verdi.

Karşılaşma hakkında yorum yapmak istemediğini belirten Mert Hakan, “Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. İki, üç haftadır kötü giden bir süreç vardı. Bizim üstümüze atıldı. Taraftar kızar, konuşur. Bazen haklılar, bazen haksızlar; önemli değil ama biz Sivasspor için mücadele ediyoruz. Emre ile bugün konuştuk. İçimiz rahat ama bu takıma ihanet etmedik hiç. İşler kötü gidince Türkiye’de klasik olduğu gibi üstümüze gelindi. Dışarıdan değil de içimizde bize inanmayanlara selam olsun!” ifadelerini kullandı.