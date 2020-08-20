Mert Hakan Yandaş: Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü, sonunda hayal ettiğim yerdeyim

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli ekibin kendisini istemesinin büyük bir onur olduğunu belirterek, "Sonunda hayal ettiğim yerdeyim" ifadelerini kullandı.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Mert Hakan'ın açıklamaları şu şekilde: "Bu ailenin içinde mücadele etmek için can atıyorum. Gerçekten Fenerbahçe çatısı altında olmak mutluluk verici ve büyük gurur. İnşallah bunun karşılığını herkese en iyi şekilde veririm. Yönetimimiz gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor.

"Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü"

Her şeye rağmen mükemmel işler yapıyorlar. Bu rekabetin farkında olarak geldim. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Takım arkadaşları içinde rekabet olacak. Ben kendimi rekabetle geliştirmek için geldim. İlk 11 de olmak için elimden geleni yapacağım. Takdir hocamızın. Sonuçta inşallah Fenerbahçe’nin kazanacağı bir ortam olur.

Sosyal medyaya düşen konuyla ilgili çok konuşmaya gerek yok. Suç duyurusunda bulunduk. Vermiş olduğum kararın ne kadar doğru olmuş olduğunu gördüm. Emre abi bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından. Bana göre de en büyük orta sahası.



Her daim bunu dile getirdim. Onun ağzından duyduğum şeyler beni çok etkiledi. Gerçekten çok samimi ve içten biri. Onu uzaktan tanıyan herkes bilir. Yakından gördüğünüzde de inanılmaz biri. Kendisini tanıdığım için çok şanslıyım. Onundan öğreneceğim çok şey var. Saha içinde olsa daha çok şey öğrenebilirdim. İnşallah Fenerbahçe için her şey güzel olacak.

"Emre Kılınç her zaman görüşeceğim kardeşim"

Emre Kılınç her zaman benim görüşeceğim kardeşim olan biri. Sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah onun içinde her şey çok güzel olur. Her zaman görüşeceğim. İstanbul’da ayrıldığımız anlamına gelmiyor. Hayal kısmına gelince de benim ilginç bir serüvenim ve futbol hayatım var. Zor dönemlerden geçtim. 3. Lig, Süper Lig ama hiçbir zaman vazgeçmedim, çalıştım. Buralara geleceğimi hayal ediyordum. Geçen sene Rıza hocamız sağ olsun bana güvendi ve formayı verdi. Hayatım boyunca hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmedim. Sonunda hayal ettiğim yerdeyim"