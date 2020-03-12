Mert Hakan'ın menajeri konuştu: Hiçbir kulüple anlaşma yapmadık

Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Hüseyin Ok, "Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Türkiye'de 4 büyük takım devre arasında istedi. İtalya'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Mert Hakan'ın Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti.



Deneyimli oyuncunun menajeri Hüseyin Ok, iddialara ilişkin olarak, "Hiçbir kulübe verilmiş bir transfer sözümüz ya da hiçbir kulüpten alınmış bir transfer sözü yok. Mert Hakan, şu anda Sivasspor'un oyuncusu. Sezon sonuna kadar elinden geleninin en iyisini yapacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Transferine karar vereceğiz. Hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık.

"Mert Hakan'ın önceliği yurt dışında oynamak"

Türkiye'de 4 büyük takım devre arasında istedi. İtalya'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Ancak sezon sonuna kadar Sivasspor'da kalmaya karar verdik. Galatasaray ile bir ön anlaşmamız yok. Allah sakatlık vermesin. Sezon sonunda karar vereceğiz. Avrupa'dan çok seçenek var. Mert Hakan'ın öncelikli tercihi yurt dışında bir takımda oynamak." açıklamasında bulundu.