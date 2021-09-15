Fenerbahçe'den Mert Hakan açıklaması: Maksatlı bir yalandır, masa başında yazılmış hayali bir görüşme

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklama ile Takvim ve Fotomaç gazetelerinde yer alan Mert Hakan Yandaş'ın Arda Turan ile yemek yediğine ve "Nasıl olur bilmiyorum ama kurtar beni abi. G.Saray'a gelmeye hazırım" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bugün Takvim ve Fotomaç adlı gazetelerde yer alan ‘Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın, Galatasaray Kulübü futbolcusu Arda Turan’la buluşup dertleştiği, çok mutsuzum, …’ dediği iddia edilen haber “maksatlı bir yalandır.”

Haberde iddia edilen görüşmenin içeriğine dair yalanlar bir yana bu şekilde bir buluşma kesinlikle gerçekleşmemiştir.

Takvim ve Fotomaç adlı gazeteler, bu haberle tamamen masa başında yazılmış hayali bir görüşmenin içeriğini yine hayalleri ile süsleyerek, gazetecilik etiğinden ne kadar uzak bir yaklaşımda olduklarını gözler önüne sermiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak söz konusu mecraların haberinin dikkate alınmamasını ve bu yaklaşıma dair yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe Spor Kulübü

Ne olmuştu?

Takvim ve Fotomaç gazetelerinde Mert Hakan Yandaş'ın, önceki gün Arda Turan'la yemek yediği ve yıldız oyuncunun "Nasıl olur bilmiyorum ama kurtar beni abi. G.Saray'a gelmeye hazırım" dediği iddia edilmişti.