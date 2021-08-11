Mert Günok'un yeni adresi Beşiktaş oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un transferi için turuncu-lacivertli kulüp ve oyuncuyla anlaşma sağladı

Daha önce Mert Günok'la anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Başakşehir'le de 1.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Transfere son noktayı koymak üzere Başakşehir'in kulüp binasına giden Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göksel Gümüşdağ'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Kalan ufak pürüzlerin giderilmesiyle birlikte transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişti

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Mert Günok, 2015 yazında Bursaspor'a, 2017 yazında Başakşehir'e transfer oldu.

Başakşehir'de 118 maçta forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, 38 maçta kalesini gole kapattı.

Mert Günok, A Milli Takım kalesini de 22 kez korudu.