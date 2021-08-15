Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'den Mert Günok'u transfer etti.

Beşiktaş Mert Günok'u resmen kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar 32 yaşındaki milli kaleci ile sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlılar performansa bağlı ek ücretlere birlikte toplam 1.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kocaelispor altyapısından yetişen Mert Günok, Fenerbahçe ve Bursaspor’da forma giydi.

Milli kaleci, 4 sezondur Başakşehir’de görev yapıyordu. Mert Günok, 22 kez A Milli takım kalesini korudu.

Michy Batsuayi ile anlaşmaya varan Beşiktaş daha önce Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal, Valentin Rosier, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'i renklerine bağlamıştı.