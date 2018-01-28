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"Mert Fırat'a tepki gösterenlere şaşırıyorum, 2013'te bunları söylemeyene kız verilmiyordu!"

"Mert Fırat'ın bu söyledikleri 2013 yılının neredeyse resmi ideolojisiydi"

28 Ocak 2018 12:02

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan,  oyuncu Mert Fırat'a 5 yıl önce çözüm süreci devam ederken verdiği bir röportajda 'PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşülmesi gerektiğini' söylemesi ve zorunlu askerliği karşı olduğunu ifade etmesi nedeniyle yöneltilen tepkileri eleştirdi. Hakan, "İyi de kardeşler ve de kız kardeşler, Mert Fırat’ın bu söyledikleri 2013 yılının neredeyse resmi ideolojisiydi! 2013 yılında bunları söylemeyene bırakın Cihangir’i, Bağcılar’da bile kız verilmiyordu" ifadesini kullandı. 

Ahmet Hakan'ın "Mert Fırat’ın 2013’te söylediklerine dair" başlığıyla yayımlanan (28 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Oyuncu Mert Fırat, 2013 yılında Habertürk’ten Kübra Par’a bir röportaj vermiş.

*

Bütün bir röportaj boyunca yaptıkları aşağı yukarı şöyle bir şey:

*

- Abdullah Öcalan’a övgüler...

- Kürt sorununun çözümü için adım atan AK Parti’ye çiçek atmalar...

- Milliyetçiliğe mesafe koymalar...

- “Çocuğum olsa askere göndermem” demeler...

- Acayip antimilitarist takılmalar...

- “Kemalist değilim” demeler...

- Başörtülü dindarların zulme uğradığını teslim etmeler...

Falan...

*

Bakıyorum da...

Herkes Mert Fırat’ın bu söylediklerini acayip bir şaşkınlıkla okuyor.

*

İyi de kardeşler ve de kız kardeşler, Mert Fırat’ın bu söyledikleri 2013 yılının neredeyse resmi ideolojisiydi!

*

2013 yılında bunları söylemeyene...

Bırakın Cihangir’i, Bağcılar’da bile kız verilmiyordu.

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Ahmet HakanMert Fırat2013Abdullah Öcalan

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