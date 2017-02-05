T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mert Fırat: Meclis'teki gibi referandumu da açık yapın, hayır diyenleri direkt tutuklayın!

Kadıköy'de 'hayır' bildirisi dağıtan 3 kişi gözaltına alınmıştı

05 Şubat 2017 21:26

Mert Fırat, ‘HAYIR’ bildirgesi dağıtan 3 kişinin gözaltına alınmasına "Referandumu açık yapın, HAYIR diyenleri direkt tutuklayın" diyerek tepki gösterdi.

Kadıköy Bahariye'de başkanlık anayasasına ilişkin referandumda ‘hayır’ çağrısı yapanlara polis müdahale etti. Aralarında Gözde Tenikeci adlı genç kadınında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Tekikeci’nin müdahale anında çektiği video sosyal medyada hızla yayıldı.

Genç kadının Cumhurbaşkanlığına hakaretten gözaltına alınmasına Oyuncu Mert Fırat da tepki gösterdi.

Fırat, Twitter hesabından “Referandumu açık yapın, hayır diyenleri direkt tutuklayın” diye yazdı.

ETİKETLER

mert fıratkadıköyreferandumhayırmeclis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24