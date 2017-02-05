Mert Fırat: Meclis'teki gibi referandumu da açık yapın, hayır diyenleri direkt tutuklayın!

Mert Fırat, ‘HAYIR’ bildirgesi dağıtan 3 kişinin gözaltına alınmasına "Referandumu açık yapın, HAYIR diyenleri direkt tutuklayın" diyerek tepki gösterdi.
Kadıköy Bahariye'de başkanlık anayasasına ilişkin referandumda ‘hayır’ çağrısı yapanlara polis müdahale etti. Aralarında Gözde Tenikeci adlı genç kadınında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Tekikeci’nin müdahale anında çektiği video sosyal medyada hızla yayıldı.
Genç kadının Cumhurbaşkanlığına hakaretten gözaltına alınmasına Oyuncu Mert Fırat da tepki gösterdi.
Fırat, Twitter hesabından “Referandumu açık yapın, hayır diyenleri direkt tutuklayın” diye yazdı.