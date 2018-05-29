Mert Aydın'dan 'Dünya Kupası Tarihi'

NTV Spor yorumcularından Mert Aydın (Ayaklı Google) Dünya Kupası Tarihi'ni anlatan kitabı ile futbolseverlere yeni bir referans kaynak hazırladı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, kitapta "kupaların kupası"nın tarihine damga vurmuş birbirinden ilginç anekdotlar yer alıyor.

-Ülkesinin Dünya Kupası’na gidecek milli takım kadrosunu tek tek seçip belirleyen diktatör kim?

-Hangi futbolcu Dünya Kupası’nda dopingli çıktığı için federasyon yetkilileri tarafından dövülerek evine gönderildi?

-İki farklı milli takımın formasıyla Dünya Kupası finali oynayan futbolcu kim?

-Hangi futbolcu kendi kalesine gol attığı için ülkesinde kurşunların hedefi oldu?

-Hangi ülke bir futbolcusunun bir başka ülkeye transferini engellemek için onu “Devlet Mülkü” olarak ilan etti?

-Muhalifleri tarafından bir komploya kurban edildiği için, Dünya Kupaları yerine yıllarca esir kamplarında ve hapishanelerde boy göstermek zorunda kalan ünlü futbolcu kim?

-Devşirme futbolcu akımını kimler, neden ve nasıl başlattı?

-Hangi futbolcu ülkesinin asimilasyon politikası kapsamında Dünya Kupaları’nda başka bir isim ile yer aldı?

-Hangi Dünya Kupası’nın Gol Kralı, küçük bir çocuğun IQ seviyesine sahip?

-Ülkesinin işgalini protesto etmek için işgalcilerin kurduğu milli takımla Dünya Kupası’na gelmeyi canı pahasına reddeden yıldız kim?

-Dünyaca ünlü hangi şanssız yıldızlar, yanlış dönemde yanlış milli takımda oldukları için kariyerlerini bir Dünya Kupası’nda oynayamadan noktaladı?

-İsviçre İkinci Dünya Savaşı’na katılmadığı halde, Bern Meydan Muharebesi niye çıktı?

-Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası’nı kazanan isimler kimler?

-Hangi teknik direktör, beş ayrı takımı Dünya Kupası’na götürmeyi başardı?

Tüm bu soruların ve hatta çok daha fazlasının cevabı, bu kitapta.

Spor kültürünün deneyimli ve usta ismi Mert Aydın’ın eşsiz bilgi dağarcığındandamıtılan Dünya Kupası Tarihi, sadece bir başucu kitabı değil, aynı zamanda her futbolsever için de başlı başına bir referans kaynağı.