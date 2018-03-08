Mersin'in üniversiteli kadın süpürgecisi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyan Meltem Durul (28), temizlik işçisi olarak çalıştığı Mezitli Belediyesi’nin gülümseyen yüzü oldu. İş istediği belediyeden ‘süpürgeci’ teklifi gelince düşünmeden kabul eden Durul, iki yıla yakın süre sokakları süpürdükten sonra alınan süpürme aracıyla işini yapmaya devam ediyor.

İki yıllık ön lisans eğitimi sonrası dikey geçişle lisans eğitimine devam eden Meltem Durul, genç yaşta evlenmesine karşın hedeflerinden ve mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

Durul, “Kızımı derin uykusunda bırakıp sokakları süpürmeye çıkmak ilk başta zor gelmişti ama zamanla alıştım. Erken başlayıp mesaimi erken bitirdiğim için okuldan dönen kızımla daha fazla zaman geçirebildiğim için bu sistemi seviyorum artık. Hiçbir zaman neden böyle bir iş yapıyorum diye sormadım kendime. Ekmek mücadelesi içerisinde iş bulabildiğim için kendimi şanslı bile sayıyorum\" dedi.

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERİYOR

Sokakta karşılaştığı vatandaşların kendisine gösterdiği ilgiye de alıştığını ifade eden Durul, \"Belediyemizde süpürgeci olarak çalışan benim gibi 7 arkadaşım daha var. Hepimiz bir ekmek mücadelesi içerisindeyiz. Çocuğuyla yakından ilgilenen bir anne, okulunu tamamlamaya çalışan bir öğrenci ve aileme destek olmaya çalışan bir işçiyim. Hayat mücadelesi içerisinde tüm kadınları ‘Böyle bir işi yapabilir miyim?’ diye düşünmeden çalışmaya davet ediyorum. Biliyorum ki kadınlar kimseye el açmadan her işi yapabilir\" diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu, en zorlanan kesimin de eğitimli işsizler olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, \"İş başvuruları arasında üniversiteli bir kadının süpürgeci olmak istediğini gördüğümüz de ilk önce tereddüte düştük ancak daha sonra Meltem Durul arkadaşımız gayretli çalışması ve azmiyle düşüncemizin ne denli yanlış olduğunu ispatladı bize. Hatta temizlik yaptığı yerden başka yere almak istediğimizde mahalle halkı ‘Meltem’in kendi mahallelerinde kalması için talepte bulundular\" diye konuştu.

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