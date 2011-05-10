-MERSİN İDMANYURDU "SAĞLAM"A ALDI MERSİN (A.A) - 10.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'e çıkan Mersin İdmanyurdu yönetimi, teknik direktör Nurullah Sağlam ile yola devam kararı alarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, HiltonSA Otel'de düzenlenen imza töreninde, gerek futbolcular gerekse teknik heyete yılar sonra Mersin'i Süper Lig'e yükselttikleri için teşekkür etti. Zor bir süreci aşarak hedeflerine ulaştıklarını vurgulayan Kahramanlı, ''Hocamla bir araya gelerek 'acaba bu doğru mu?' dedik. Bir rüya gibi geliyor ve insanlar buna hala inanmıyor. Ama çok şükür, biz artık buna inandık. Bunun artık bir rüya olmadığına inandık'' dedi. Mersin'in Süper Lig'i hak ettiğini ifade eden Kahramanlı, başarıya ulaştıkları yolda kendilerine destek veren herkese şükranlarını sundu. Başarılarının arkasında ekip çalışması olduğuna işaret eden Kahramanlı, şöyle devam etti: ''Zaman zaman olumsuz şeyler yaşanmasına rağmen, biz inanarak ve ekip çalışması ile bugünkü bu tabloyu oluşturduk. Basın mensuplarına da bu konuda teşekkür ediyorum. Bir sezonu kapattık. Artık yeni bir sezona başlıyoruz. Bundan sonra önümüzde çok zor bir süreç var ve bu süreci de çok iyi değerlendireceğiz. Geçmişte hocamızla 2 yıllık anlaşma yapmıştık. Ama artık burası Süper Lig ve hocamızla anlaşmamızı uzatıyoruz. 3 yıl daha birlikte çalışacağız. Bugün itibariyle çalışmalarına başlayacak. Çünkü hem transfer dönemi, hem de kamp dönemi geldi. Hocamızın yönetimin kurulu ile birlikte kesinlikle arkasındayız.'' -TESİSİN TEMELİ KISA SÜREDE ATILACAK- Kahramanlı, Vali Güzeloğlu ile bir araya gelerek gelecek ile ilgili süreci de değerlendirdiklerini söyledi. Teknik direktör Sağlam ile raporlarını Güzeoğlu'na sunduklarını belirten Kahramanlı, ''Stadın henüz Süper Lig'e hazır olmadığını, gerek zemin gerekse ışıklandırma sorunun bir an evvel giderilmesi talebinde bulunduk. Ancak en büyük sıkıntımız tesis sorunu. Bununla ilgili Valimiz, Macit Özcan Spor Komplesi'nin yakınındaki 70 dönümlük alandan bir bölümünün Mersin İdmanyurdu'na verilmesi ve mevcut stadın sorunlarının giderilmesi için talimat verdi. Tesisle ilgili temelin kısa sürede atılacağına inanıyoruz'' diye konuştu. Kahramanlı, ayrıca iki yardımcı hocanın transfer çalışmaları kapsamında yurt dışına gideceğini sözlerine ekledi. -EN BÜYÜK PRİM- Teknik direktör Nurullah Sağlam da başkan ve yönetim kurulu üyelerinin uzun süreli çalışma düşüncesine saygı duyduğunu belirterek, ''Bana verilebilecek en büyük ödül ve en büyük primi verdiler'' dedi. Kentin zorluklarını, çalışma şartlarını bilen gazetecilerin şu anda gözlerinde gördüğü ifadenin, yaklaşık 6-7 ay önce göreve geldiğinde çok daha farklı olduğunu vurgulayan Sağlam, şöyle konuştu: ''Şu an salonda bir güven duygusu var. Benim de sizlere karşı duyduğum bir güven var. O gün Mersin İdmanyurdu'nun bayrağını tuttuğum duygularla, bugün tutacağım duygular arasında anlatamayacağım, kelimelere sığdıramayacağım, sevgi ve samimi dolu duygular olacak. Bunu siz de hissedeceksiniz. O günle bu gün arasında ne değişti? Gerçekten çok şey değişti. Ben bu kente sadece turist olarak gelip giden, tatilini yapan bir adamdım. Ama şu anda bu kentin bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum.'' Transfer konusunda da çalışmalara başladıklarını anlatan Sağlam, hedeflerinin ligde kalıcı olabilecek ve kente heyecan yaşatabilecek kaliteli oyunculardan kurulu bir kadro oluşturmak olduğunu kaydetti. Yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende Sağlam ve Kahramanlı 3 yıllık sözleşmeyi imzaladılar.