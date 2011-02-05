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Spor

Mersin'e 300 bin, Galatasaray'a 7 milyon euro

Bogdan Stancu şu anda Bank Asya 1. Lig’de oynuyor olabilirdi...

05 Şubat 2011 02:00

T24 - Galatasaray’ın, devre arası transfer döneminde Steaua Bükreş takımından transfer ettiği Bogdan Stancu şu anda Bank Asya 1. Lig’de oynuyor olabilirdi.

Bank Asya takımlarından Mersin idman Yurdu’nun sezon başında Bogdan Stancu’nun transferi için Steaua Bükreş takımının sahibi Gigi Becali ile görüştüğü ortaya çıktı.

Mersin İdman Yurdu Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Işık, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: 

“Sezon başında bizzat ben kendim Romanya’ya gidip Becali ile görüştüm. Stancu’nun sezon sonuna kadar bizde oynaması için 300 bin euro istediler. Bu ücret bize fazla geldi, anlaşamadık. Daha sonra bu oyuncu Galatasaray’a 3,5 yıl için 7 milyon euroya mal oldu. Bonservis ücreti olarak ta 5.6 milyon euro ödenecek.”



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