-Mersin'deki servis midibüsüne saldırı MERSİN (A.A) - 15.08.2011 - Mersin'de, geçen hafta, belediyeye ait midibüse taşlı ve havai fişekli saldırı düzenledikleri iddiasıyla 6'sı 18 yaşından küçük 7 kişi gözaltına alındı. Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar Belediyesine ait seyir halindeki midibüse aralarında çocukların da bulunduğu kalabalık grup tarafından düzenlenen taşlı ve havai fişekli saldırının ardından başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Düzenlenen operasyonda, olaya karıştıkları tespit edilen 6'sı 18 yaşından küçük, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise terör örgütüne ait dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden bazılarının ise daha önce de izinsiz gösterilerde güvenlik kuvvetlerine taşlı, sopalı ve molotofkokteylli saldırı eylemlerine karıştıkları tespit edildi. Gözaltında alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Mehmet Bekiş yönetimindeki 33 ARR 41 plakalı Toroslar Belediyesine ait midibüsün, 8 Ağustos 2011'de, Mersinli Ahmet Bulvarı'nda seyir halindeyken aralarında çocukların da bulunduğu kalabalık grup tarafından yola konteyner devirmek suretiyle önü kesilmiş, ardından yapılan taşlı ve havai fişekli saldırıda maddi hasar oluşmuştu.