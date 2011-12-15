T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'deki terör örgütü operasyonu: 28 tutuklama  MERSİN (A.A)

15 Aralık 2011 16:34

-Mersin'deki terör örgütü operasyonu: 28 tutuklama  MERSİN (A.A) - 15.12.2011 - Mersin'in Aydıncık ilçesinde terör örgütüne yönelik başlatılan ve genişletilen operasyonlar kapsamında toplam 29 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 28'inin tutuklandığı ve teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.  Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Kasım'da Antalya'dan Hatay'a bir otomobil ve kamyonetle giden teröristlere yönelik Aydıncık'ta düzenlenen operasyon ve devamında yürütülen çalışmalarda ele geçirilen malzemeler İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda basına gösterildi.  Çalışma kapsamında 11 kilo 830 gram plastik patlayıcı, 32 elektronik bomba düzeneği, 39 elektrikli fünye, 35 kilogram amonyum nitrat, 18 el bombası, 5 uzun namlulu silah, 26 uzun namlulu silahlara ait şarjör, bin 528 uzun namlulu silahlara ait fişek, 3 tabanca ve buna ait 4 şarjör, 130 tabanca fişeği, 4 telsiz, 4 dürbün, 1 sahte kimliğin yanı sıra bol miktarda tıbbi ve dijital malzemenin yanı sıra 320 kilogram yaşamsal malzemenin ele geçirildiği bildirildi.   Çalışmanın Antalya, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Adana çevresinde yoğunlaştığı belirtilirken, bu sayede örgütün Akdeniz ve Amanos'taki yapılanmasına büyük bir darbe vurulduğu ifade edildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz, operasyonların çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve çalışmanın halen sürdürüldüğüne işaret etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24