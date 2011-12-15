-Mersin'deki terör örgütü operasyonu: 28 tutuklama MERSİN (A.A) - 15.12.2011 - Mersin'in Aydıncık ilçesinde terör örgütüne yönelik başlatılan ve genişletilen operasyonlar kapsamında toplam 29 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 28'inin tutuklandığı ve teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Kasım'da Antalya'dan Hatay'a bir otomobil ve kamyonetle giden teröristlere yönelik Aydıncık'ta düzenlenen operasyon ve devamında yürütülen çalışmalarda ele geçirilen malzemeler İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda basına gösterildi. Çalışma kapsamında 11 kilo 830 gram plastik patlayıcı, 32 elektronik bomba düzeneği, 39 elektrikli fünye, 35 kilogram amonyum nitrat, 18 el bombası, 5 uzun namlulu silah, 26 uzun namlulu silahlara ait şarjör, bin 528 uzun namlulu silahlara ait fişek, 3 tabanca ve buna ait 4 şarjör, 130 tabanca fişeği, 4 telsiz, 4 dürbün, 1 sahte kimliğin yanı sıra bol miktarda tıbbi ve dijital malzemenin yanı sıra 320 kilogram yaşamsal malzemenin ele geçirildiği bildirildi. Çalışmanın Antalya, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Adana çevresinde yoğunlaştığı belirtilirken, bu sayede örgütün Akdeniz ve Amanos'taki yapılanmasına büyük bir darbe vurulduğu ifade edildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz, operasyonların çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve çalışmanın halen sürdürüldüğüne işaret etti.