-MERSİN'DEKİ TERÖR OPERASYONU MERSİN (A.A) - 29.01.2011 - Mersin'de başlatılan terör örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'u yükseldi. Zanlılardan 3'ünün önceki gün bir otelin molotofkokteyli atılarak yakılması olayına karıştığının belirlendiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü lehine gösteriler düzenleyerek polise taş ve molotofkokteyli attıkları iddia edilen kişilere yönelik yaptıkları çalışma neticesinde 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Sorgularının süren zanlıların 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Bu arada, gözaltına zanlılardan 3'ünün önceki gün Akdeniz ilçesindeki İpek Oteli'nde çıkan yangına molotofkokteyli atarak neden olduklarının belirlendiği bildirildi.