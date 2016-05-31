Mersin'deki "paralel yapı" operasyonunda 10 tutuklama

Mersin merkezli 15 ilde paralel yapılanma yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 50 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 30'u ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

NTV'de yer alan habere göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, "paralel yapının" faaliyetleri, finans kaynaklarının tespiti ve deşifresine yönelik soruşturma kapsamında Mersin, İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Nevşehir, Şanlıurfa, Elazığ, Kayseri, Antalya, Hatay, Isparta ve Karaman'da gözaltına alınıp savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 50 zanlı ifade verdi.



Mahkemede yaklaşık 3 gün süren ifadelerin alınması işleminin ardından şüphelilerden Hüseyin Bezmez, Şenol Kaplan, Faruk Kırılmaz, Ali Yazgan, Kemal Han, Fehmi Sevindir, Recep Üren, Raşit Şenel, Recep Özcan ile Hikmet Elçiçeği

tutuklandı.



Eski Mersin Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Özlü, eski istihbarat şube müdürleri Ali İhsan Kaya ve Ali Çengelci'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



"FETÖ/PDY üyesi olma, terör örgütüne finansman sağlama, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla 24 Mayıs'ta gözaltına alınan 50 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından 27 Mayıs'ta adliyeye götürülmüş ve savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.



Soruşturma kapsamında ayrıca, paralel yapı adına faaliyet gösterdiği belirtilen Ufuk Özel Eğitim, Öğretim, Kantin, Yemekçilik, Servis ile Mernuş Özel Eğitim, Öğretim, Turizm ve İtina Yemekçilik, Kantincilik, Servis, Özel Yurt Hizmetleri şirketlerine kayyum atandığı bildirilmişti.