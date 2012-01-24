Mersin’deki Kürtçe şarkı cinayeti TBMM’de

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TBMM Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Komisyonu, Kürtçe şarkı kurbanı Sarp Öztürk’ün acılı ailesini dinleyecek

24 Ocak 2012 02:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - TBMM Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Komisyonu, Kürtçe şarkı kurbanı Sarp Öztürk’ün acılı ailesini dinleyecek. Aile, alt komisyonun Perşembe günü yapacağı toplantıya katılacak. Alt komisyon başkanı Naci Bostancı, üyelerle Sarp Öztürk’in ailesinin dinlenilmesi için görüş birliğine varıldığını söyledi.


Sarp Öztürk, 2010 yılında kurşunlara hedef oldu. Bir barda çalışan Öztürk, bazı müşterilerin Kürtçe şarkı taleplerine ‘Kürtçe bilmiyorum’ diye yanıt vermesine rağmen kurşunlardan  kurtulamamıştı. Olayla ilgili bir kişinin hala arandığına dikkat çekiliyor. Sarp Öztürk, 38 yaşında hayatını kaybetti.

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