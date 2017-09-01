Mersin'deki Hoşgörü Mezarlığı'ndaki dualar 'barış' için

Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA )- MERSİN\'de Kurban Bayramı\'nın ilk günü semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bulunduğu Şehir Mezarlığı\'nda geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hıristiyan din adamları, \'barış\' dileğinde bulundu.

Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde Şehir Mezarlığı\'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, İtalyan Katolik Rahibi Fransua Dondu, mezarlık imamı Mehmet Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İmam Keskin’in duası ile başlayan etkinlik, ilahiler ve duaların okunması ile devam ederken burada konuşan Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Teymur, farklı dinlere mensup birçok vatandaşın Mersin\'de buluştuğunu söyledi. Dinler arası hoşgörü üzerine kurulan ilişkilerin devam etmesi dileğinde bulunan Teymur şöyle dedi:

\"Bugün idrak etmiş olduğumuz mübarek Kurban Bayramı’nı başta Mersinli aziz hemşerilerimiz, yüce milletimiz ve İslam alemi olmak üzere en samimi dileklerimizle kutluyoruz. Diliyoruz ki bütün dünya için barışa huzura bereketli ve hayırlı olan her şeye vesile olsun. Arakan’daki kardeşlerimize uygulanan insanlık dışı zulmü büyük bir nefretle kınıyoruz. Diliyoruz ki insanlık ailesi, uluslararası kuruluşların vicdanları artık bu konuya daha çok sesiz kalmaz. Dileklerimiz, bu kuruluşlar ve ilgili ülkeler tarafından duyulur. Orada yaşanan insanlık dışı acılara son verilme konusunda girişimlerde bulunulur.\"

İtalyan Katolik Rahibi Hindistanlı Dondu da, dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak töreni katılanların bayramını kutladı. Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kuran-ı Kerim okudu.

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