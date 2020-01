Mersin'deki Gezi iddianamesine göre polisle konuşmak ve gitar çalmak suç!

Mersin'de 1 Haziran günü düzenlenen Gezi Parkı'na destek eylemine ilişkin savcılık iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede davul ve gitar çalmak suçlamalar arasında yer aldı. Gitar çalmak 'göstericileri dinamik tutmak', davul çalmak ise 'göstericileri motive etmek' olarak ifade edildi. İddianamede ayrıca herhangi bir delil olmaksızın 17 kişinin eyleme silahla katıldığı iddia edildi.

Birgün gazetesinden Can Coşkun'un haberine göre, Mersin'de Gezi eylemleri ve Akdeniz Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleri sırasında gerçekleştirilen eylemlerde polisin orantısız şiddet kullanması hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin bir inceleme başlatılmazken, protesto gösterilerine katıldığı öne sürülen 54 kişi hakkında dava açıldı.

Eylemlere katılanlar hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Cumhuriyet Savcısı Cihat Gezmen tarafından hazırlanan ilk iddianame Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme ve katılma, kamu malına zarar verme, kamu görevlilerine hakaret ve muhalefet, kışkırtma şeklinde suçlamaların yer aldığı iddianamede herhangi bir delil olmaksızın 17 kişinin de eyleme silahla katıldığı iddia edildi.

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Cihat Gezmen tarafından dosyaya konulan polis fezlekesinde ilginç suçlamalar yer aldı. Soner Küçükgüler gitar çalarak grubu dinamik tutmaya çalışmak, Cemre Yusuf Cibaroğlu, Barış Tumak, Veysel Er, Özge Bali ve Zeril Özdağ ise davul çalarak grubu motive etmekle suçlandı. Ayrıca 'Her yer Taksim her yer direniş', 'Taksim'de düşene, dövüşene bin selam', 'Orada bir Tayyip var, adamın içi gaddar, gel sen de haykır, isyana gerek var, devrime gerek var, orada bir AKP var, her alanda gaz var' şeklinde sloganlar da dosyada yer buldu.

Polisle müzakere de suç

Ethem Dinçer, Abdülkadir Saraçoğlu ve Serkan Kaya adlı kişiler ise grup adına polisle müzakere etmekle suçlandı. Megafonla anonsta bulunmak, el, kol hareketleriyle göstericileri yönlendirmek ve yürüyüş yapan grubu disiplin içinde tutmak da suç teşkil eden eylemler arasında gösterildi. Ayrıca dosyanın 'şikayetçiler' bölümünde Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün yanısıra CHP 'li Yenişehir Belediyesi'nin de yer alması dikkat çekti. Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç ise böyle bir şikayette bulunmadığını belirterek, davayı ilk kez duyduğunu söyledi.