Mersin’deki 'Gezi' davasında taş silah sayıldı

Hikmet Durgun

Mersin Gezi davasında yargılanan 54 kişiden 51 kişi beraat etti. 3 kişi ise ‘gösteriye silahla katıldıkları’ gerekçesiyle 6 ay hapis cezası aldı. Taş da silah olarak kabul edildi.

Mersin’de Gezi eylemlerinde gösterilere katıldıkları için haklarında dava açılan 54 kişi, 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 52 sanıklı 2. Gezi davasında yaşanan arbedenin ardından iki dava dosyasının birleştirilmesi ve reddi hakim talebi kabul edilmişti. Dosyasının 1. Gezi davası dosyasıyla birleştirildiği sanıklara tebliğ edilmesine rağmen, 9. Asliye Ceza Mahkemesi, birleştirme evrakının mahkemeye ulaşmadığını belirterek sadece ilk davada yargılanan 54 kişi hakkındaki kararını açıkladı.

Savcı: Eylemler demokratik hak

Sanık savunmaları ve avukatların görüş bildirmesinden sonra savcı eylemlerin demokratik hak olduğunu, polisin orantısız güç kullandığını vurgulayarak, ‘direnme, etkin direnme, kamu malına zarar verme’ gibi suçlamalarla yargılanan 51 kişi hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Savcılık, eylemler sırasında elinde taşla görüntülenen Özgür Berkin Deniz, Anıl Berkay Özbağdatlı ve Ersin Özşenoğlu için 6 ceza verilmesini istedi.

Adı geçen sanıkların eylemlere taşla katıldıklarının tespit edildiğine hükmeden mahkeme heyeti ise, sanıkların ‘gösteriye silahla katıldıkları’ gerekçesiyle 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, 3 sanık hakkındaki karar hükmünün açıklanmasını erteledi.