Mersin’deki Gezi davasında biber gazı duruşma salonuna girdi!

Hikmet Durgun

Mersin’de Gezi davasında avukatların usul hatası iddiası nedeniyle tartışma yaşandı. Mahkeme heyeti avukatları salondan çıkarmak için polis çağırması üzerine tartışma büyüdü. Çevik kuvvet polisi, avukat ve sanıklara duruşma salonu önünde biber gazı sıktı. Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, “Çevik Kuvvet ekiplerinin kask numaralarını aldık. Bu olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Mersin’de yapılan Akdeniz Oyunları’nın açılış ve kapanış törenlerinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ı protesto eden ve Haziran ayı boyunca Gezi eylemlerine destek için yürüyüş ve forumlar düzenleyen toplam 106 kişi hakkında dava açılmıştı.54 kişilik ilk grup geçtiğimiz ay 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkmıştı. 52 kişilik ikinci grup da 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün hâkim karşısına çıktı.

Duruşma öncesinde Mersin Adliyesi önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, davaları, ‘Halkı değil hırsızları yargıla’ yazılı bir pankart açarak protesto etti. Platform adına açıklama yapan Genel-İş Şube Başkanı Kemal Göksoy, “Kentimizdeki eylemler nedeniyle açılan davaların bir an evvel son bulmasını istiyoruz. Çünkü bu karar halkın vicdanında, gönlünde hükümsüzdür” dedi.

Hakim çıkarın dedi, polis biber gazı sıktı

Dava kapsamında yargılanan Mersin Tabip Odası üyelerine destek vermek üzere eyleme katılan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi İsmail Bulca da, Gezi direnişinin ardından cadı avı başlatıldığını kaydetti. Açıklamaların ardından ‘Kahrolsun AKP diktatörlüğü’, ‘Her yer Taksim her yer direniş’ şeklinde sloganlar atan grup duruşma salonuna girdi. Mersin, Ankara ve İstanbul barolarından avukatların savunma avukatı olarak yer aldığı ilk duruşmada görüntü alma ve usul tartışması yaşandı. Mahkeme, avukatların, duruşmanın görüntülü kayıt altına alınması talebini reddetti. Avukatların, davaya konu olan 2911 sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Yasası’nın anayasaya aykırı olduğu, dolayısıyla davanın usulen yanlış olduğu iddiası da tartışma nedeni oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi İsa Ak, İstanbul Barosu avukatlarından Ömer Kavili’nin duruşma salonundan çıkmasını istedi. Kavili ise, sanık avukatı olduğunu ve duruşmadan çıkarılamayacağını belirtti. Bunun üzerine mahkeme heyeti Kavili’nin dışarı çıkarılması için polisi çağırdı. Duruşma salonuna gelen Çevik Kuvvet polisleriyle sanıklar ve avukatlar arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı kullanınca çok sayıda sanık ve avukat gazdan etkilendi. Mahkeme duruşmaya ara vermek zorunda kaldı. Polisin adliye içerisinde gaz kullanmasına tepki gösteren Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, “Çevik Kuvvet ekiplerinin kask numaralarını aldık. Bu olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken sanık avukatları, reddi hakim talebinde bulundu.