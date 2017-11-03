Mersin'deki esrarengiz kazı sona erdi (1)

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesindeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polislerinin gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazının sona erdiği bildirildi
03 Kasım 2017 21:00
MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesindeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polislerinin gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazının sona erdiği bildirildi. Kazı alanı görevliler tarafıdan toprakla kapatılmaya başlandı.
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