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Mersin'deki bombalı terör saldırının şüphelileri yakalandı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 17 Ekim'de polis servis aracına yönelik düzenlenen, 17 polisin yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanlar arasında, Batman Devlet Hastanesi'nde görevli diş doktoru H

14 Kasım 2017 15:50

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, 17 Ekim\'de polis servis aracına yönelik düzenlenen, 17 polisin yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanlar arasında, Batman Devlet Hastanesi\'nde görevli diş doktoru H.T. ve Diyarbakır\'da öğretmenlik yapan karı- kocanın da bulunduğu 21 kişiden 16\'sı tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim günü saat 17.10 sıralarında, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk mahallesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü\'ne ait personel servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın ardından tespit edilen erkek şüphelinin bindiği halk otobüsünün ve çevrede bulunan iş yerlerinin kamera kayıtlarıyla şüphelilerin tanık beyanlarının değerlendirilmesi sonucu Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında kadınların da bulunduğu 21 kişi, gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 2\'si kalaşnikof 4 tüfekle, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bomba düzeneği ele geçirildi. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16\'sı tutuklanırken, 5\'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Eylemi gerçekleştiren 1 teröristin ise arandığı bildirildi.
DOKTOR VE ÖĞRETMENLER DE VAR
Öte yandan gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilerek, tutuklananlar arasında bulunan ve bombalı eylemin planlayıcısı olduğu ileri sürülen H.T.\'nin, Batman Devlet Hastanesi\'nde diş doktoru olarak görev yaptığı ortaya çıktı. H.T.\'nin ayrıca mayıs ayında Lice kırsalında yakalanan terörist H.T.\'nin yeğeni olduğu belirlendi. Tutuklananlar arasında bulunan zanlılardan 2\'sinin ise Diyarbakır\'da öğretmen olarak görev yapan karı-koca olduğu açıklandı.
Silahlar ve patlayıcı düzenekleriyle birlikte yakalanan şüphelilerin, aynı zamanda yeni bir eylem hazırlığında olduğu da belirtildi.

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