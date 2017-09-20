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Mersin'deki bombalı saldırı girişimine 1 tutuklama

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, polis merkezine bombalı saldırı girişimi ile ilgili 1 kişi tutuklandı

20 Eylül 2017 18:10

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, polis merkezine bombalı saldırı girişimi ile ilgili 1 kişi tutuklandı.
Geçen 6 Eylül\'de, 50\'nci Yıl Polis Merkezi Amirliğine önünde meydana gelen olayda, üzerinde bomba düzeneği bulunan Suriye uyruklu Abdulkader Alsebaee, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1\'i tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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