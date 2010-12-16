-MERSİN'DE İZİNSİZ GÖSTERİ MERSİN (A.A) - 16.12.2010 - Mersin'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Barış ve Demokrasi Partisi Akdeniz İlçe Teşkilatı önünde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üst araması yapılan kişinin kendini vurduğu olayı protesto amacıyla yapılan basın açıklamasının ardından bir grup, Şevket Sümer ve Güneş mahallelerinin ara sokaklarında yürüyüş yaparak terör örgütü lehine slogan atmaya başladı. Siteler Polis Merkezi önünde güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gruba müdahale etti. Havai fişek ve taş atarak güvenlik güçlerine saldıran gruba polis plastik mermi atan tüfekle müdahale etti. Gruptakiler ara sokaklara kaçtı. Polisin Siteler Polis Merkezi önünde aldığı önlem sürüyor.