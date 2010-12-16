T24 LogoT24 Logo
Gündem

MERSİN'DE İZİNSİZ GÖSTERİ MERSİN (A.A)

16 Aralık 2010 21:26

-MERSİN'DE İZİNSİZ GÖSTERİ MERSİN (A.A) - 16.12.2010 - Mersin'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Barış ve Demokrasi Partisi Akdeniz İlçe Teşkilatı önünde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üst araması yapılan kişinin kendini vurduğu olayı protesto amacıyla yapılan basın açıklamasının ardından bir grup, Şevket Sümer ve Güneş mahallelerinin ara sokaklarında yürüyüş yaparak terör örgütü lehine slogan atmaya başladı.  Siteler Polis Merkezi önünde güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gruba müdahale etti. Havai fişek ve taş atarak güvenlik güçlerine saldıran gruba polis plastik mermi atan tüfekle müdahale etti. Gruptakiler ara sokaklara kaçtı. Polisin Siteler Polis Merkezi önünde aldığı önlem sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24