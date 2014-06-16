T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin’de zincirli protestoya polis müdahalesi

Mersin’de SDP’ ye bağlı Devrimci liseliler (Dev-Lis) üyesi 4 çocuk öğrenci kendilerini okulun kapısına zincirle bağladılar. Eyleme müdahale eden polis 4 kişiyi gözaltına aldı

16 Haziran 2014 22:59

Hikmet Durgun

Adana'da polisin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu ölen İbrahim Aras'ın vurulmasını ve eğitim sistemini protesto etmek amacıyla Merkez Akdeniz İlçesi Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nin giriş kapısına kendilerini zincirle bağlayan biri kadın 4 çocuk  "Eğitim Sisteminizde Öldürüyor Polisiniz de" pankartı açıp “katil AKP” ,”Katil polis hesap verecek” sloganları attı. Olay yerine gelen polis eylemin yasadışı olduğunu söyleyerek eyleme son verilmesini istedi. Eylemcilerin eyleme devam edecekleri yönünde ısrar etmeleri üzerine polis ekipleri zinciri makasla keserek eylemcileri gözaltına aldı. Gözaltına alma esnasında polis ile eylemciler arasında kısa süreli bir arbede yaşanırken, gözaltına alınanlar polis otosuyla Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler.

ETİKETLER

mersinzincirprotestoeylemhikmet durgunpolisliselihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24