Mersin’de zincirli protestoya polis müdahalesi

Adana'da polisin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu ölen İbrahim Aras'ın vurulmasını ve eğitim sistemini protesto etmek amacıyla Merkez Akdeniz İlçesi Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nin giriş kapısına kendilerini zincirle bağlayan biri kadın 4 çocuk "Eğitim Sisteminizde Öldürüyor Polisiniz de" pankartı açıp “katil AKP” ,”Katil polis hesap verecek” sloganları attı. Olay yerine gelen polis eylemin yasadışı olduğunu söyleyerek eyleme son verilmesini istedi. Eylemcilerin eyleme devam edecekleri yönünde ısrar etmeleri üzerine polis ekipleri zinciri makasla keserek eylemcileri gözaltına aldı. Gözaltına alma esnasında polis ile eylemciler arasında kısa süreli bir arbede yaşanırken, gözaltına alınanlar polis otosuyla Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler.