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Mersin’de yolsuzluk ve rüşvet iddiaları protesto edildi

Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesi kayıtları ve yolsuzluk iddiaları Mersin'de protesto edildi

26 Şubat 2014 23:29

Hikmet Durgun

Mersin’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşması kayıtları ve yolsuzluk iddiaları protesto edildi.

Mersin’de yaklaşık 200 kişilik bir grup yolsuzluk ve rüşvet iddialarını "Hükümet istifa" sloganlarıyla protesto etti. Göstericiler AKP binası önünde basın açıklaması yaptı.

Yolsuzluk iddialarını ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarını protesto etmek için Yenişehir İlçesi'ndeki Forum Alışveriş Merkezi önünde bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup, buradan AKP Yenişehir İlçe Binası'na kadar yürüdü.

“Bu getirmiş, bu çalmış, bu soymuş, bu yemiş, hepsi bana hepsi bana demiş, hani bana hani bana demiş”, “AKP’yi sıfırlıyoruz sokağa çıkıyoruz” pankartının ve “Sümeyye değil, biz geldik Tayyip ”dövizlerinin açıldığı eylemde yürüyüş boyunca sık sık, ”Çal çal nereye kadar sonun geldi buraya kadar”,”Hırsız Tayyip” sloganları atıldı.

AKP binası önünde polis yoğun güvenlik önlemi alırken, grubun parti binasına çok yakınlaşmasına izin vermedi. Yürüyüş sonrası grup adına açıklama yapan Hakan Aktaş, hükümeti hırsızlıkla suçlayarak istifaya çağırdı. Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.
 

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