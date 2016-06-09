Mersin'de yol kenarında patlamaya hazır canlı bomba yeleği bulundu

Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki TEM otoyolunda patlamaya hazır 2 adet canlı bomba yeleği bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ilçeye bağlı TEM Otoyolu Kavşaklar mevkinde, yolun sağ tarafında bulunan güvenlik bariyeri kenarındaki bir sırt çantasından şüphelenen vatandaş, durumu jandarmaya bildirdi.

Pozantı yönüne doğru, kavşaktan yaklaşık 200 metre ilerideki çantayı inceleyen ekipler, durumu şüpheli bulunca olay yerine bomba imha uzmanları çağırıldı.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, bomba imha uzmanlarınca çantaya fünye düzeneği kurularak kontrollü patlatıldı.

Patlamanın etkisiyle parçalanan çantadan bomba düzeneği çıkınca, ikinci bir fünye ile patlatıldı. Patlama ile birlikte bomba düzeneği parçalanırken, güçlendirilmesi için yerleştirilen bilyeler de çevreye ve bariyerlere isabet etti.

Parçalanarak çevreye saçılan düzenek üzerinde inceleme yapan ekipler, çevrede delil topladı. Çantanın bulunduğu yerde ise patlamadan kaynaklı çukur meydana geldi.

Çantayı atan kişi ya da kişilerin, çantanın atıldığı yerden yaklaşık 200 metre ilerideki yol çalışması yapan Karayolları ekiplerini polis çevirmesi zannederek, çantayı attığı ve yola devam ettikleri değerlendiriliyor.